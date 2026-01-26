В Подмосковье стартовал опрос о социальной ответственности бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области начал опрос среди жителей и предпринимателей о социальной ответственности бизнеса, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Опрос проводится с 26 января по 9 февраля 2026 года. Его цель — выяснить, как жители и предприниматели Подмосковья понимают социальную ответственность бизнеса, какие направления считают приоритетными и какие барьеры мешают развитию таких практик.

Участникам предлагается оценить важность создания рабочих мест, честной деловой практики, условий труда, экологических инициатив, благотворительности и других аспектов. Также в анкете можно указать, какие меры поддержки наиболее востребованы для развития ответственного предпринимательства.

Опрос анонимный, его результаты опубликуют на официальном сайте уполномоченного. Для участия доступны отдельные анкеты для жителей и предпринимателей по соответствующим ссылкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.