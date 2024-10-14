В Подмосковье сокращены сроки получения статуса резидента ОЭЗ

В Московской области продолжается сокращение срока вынесения заключения о присвоении статуса резидента особой экономической зоны. Это важно для резидентов, которые смогут более оперативно менять свою инвестиционную стратегию, сообщила пресс-служба Мининвеста региона.

«Процесс оптимизации взаимодействия между бизнесом и органами власти в Московской области не прекращается. Если ранее на рассмотрение документов для заключения соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ отводилось 40 дней, то теперь в связи с новым действующим положением закона об ОЭЗ решение выносится в течение 15 рабочих дней. Необходимо отметить, что мы в Московской области стараемся максимально сократить и этот срок», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также подчеркнула, что эти же сроки установлены и для внесения изменений в уже действующее соглашение.

Для реализации новых положений федерального законодательства в сфере ОЭЗ в Московской области вместо экспертного совета ОЭЗ, который ранее рассматривал документацию потенциальных и действующих резидентов ОЭЗ, был учрежден новый коллегиальный орган. Им стала комиссия по рассмотрению документов, представляемых для заключения или изменения соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ Московской области. Регламент работы нового органа обеспечит более оперативное вынесение заключений.

Первое заседание комиссии под председательством заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлии Бариновой уже состоялось. Поступившая документация была рассмотрена в рамках нового регламента, и все решения были вынесены в установленные сроки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.