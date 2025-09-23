В Подмосковье собрали рекордный урожай пшеницы

ООО «Пышлицкое Агро» в муниципальном округе Шатура завершили уборку урожая озимой пшеницы нового сорта «Ермоловка», достигнув рекордной урожайности в 70 центнеров с гектара. Этот показатель значительно превышает среднюю урожайность озимой пшеницы в Московской области, составляющую 30-40 центнеров с гектара. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ермоловка — это сорт мягкой озимой пшеницы, предназначенный для производства продуктов питания, который вывели АО «Щелково Агрохим». Более 25 лет предприятие развивает отечественную селекцию и семеноводство. Компания обладает мощной производственной базой в России и за рубежом, а ее портфель включает свыше 120 патентов на собственные изобретения и высококачественные семена основных сельскохозяйственных культур.

В ведомстве сообщили, что компания «Щелково Агрохим» презентовала новые сорта высокопродуктивного озимого рапса селекции ВНИИМК им. В. С. Пустовойта. Классические сорта Лорис и Элвис станут важной частью сортовой коллекции компании в дополнение к сорту ярового рапса Форпост КЛ, ставшего сортом-чемпионом по посевным площадям в России в прошлом году. Направление использования: семена на масло и шрот, зеленая масса на корм и сидерат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.