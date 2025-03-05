В Подмосковье собрали более 57 тыс тонн ячменя в прошлом году

С 5 марта в России снизится пошлина на экспорт ячменя — с 1 169,2 до 680,9 рублей за тонну. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ячмень из России продается в различные страны, среди которых: Саудовская Аравия, Иран, Китай, Тунис, Алжир и другие. Снижение экспортных пошлин на другие виды культур — меньше, например, пшеница и меслин подешевеют с 2 742,6 до 2 177,7 рублей.

Подмосковье также является производителем ячменя: за прошлый год было собрано более 57 тысяч тонн урожая. Крупнейшими производителями являются: ООО «Красная звезда», ООО «Сельхозпродукты» и ООО «СП Нива».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что важной составляющей продовольственной безопасности является регулирование цен и снижение доли импорта.

В регионе реализуется масштабная программа по хранению урожая — в 2023 году были созданы новые мощности для 60 тысяч тонн продовольствия.