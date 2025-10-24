В Подмосковье собрали более 336 тыс тонн зерновых

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, валовой сбор озимых зерновых на сегодняшний день составил 336,1 тысячи тонн — это на 58,9 тыс. тонн больше предыдущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

Средняя урожайность выросла с 35,1 ц/га в прошлом году до 42,5 ц/га в текущем сезоне. В области уже убрано 160,3 тысячи гектаров, в том числе полностью подготовлены к зиме 79,3 тысячи гектаров озимых культур, таких как пшеница, рожь и тритикале.

Наибольший вклад в сбор озимых внесла пшеница — 326,9 тысячи тонн при урожайности 42,6 ц/га. Также собраны 7 тысяч тонн озимой ржи и 2,2 тысячи тонн тритикале. В регионе активно ведутся работы по посеву озимых культур под будущий урожай 2026 года: уже засеяно 91% запланированных площадей, среди которых пшеница — 73 510 гектаров, рожь — 2 448 гектаров, тритикале — 727 гектаров и ячмень — 190 гектаров.

В честь этого праздника команда министерства сельского хозяйства подготовила рецепт моченых яблок в банках, которые сохранят аромат и полезные свойства на всю зиму. Приготовление этого деликатеса несложно, главное — дождаться окончания процесса мочения, что занимает около двух месяцев.

Для приготовления моченых яблок потребуется: 1,2–1,3 кг осенних сортов яблок, 1 столовая ложка соли, 4 столовые ложки меда, 1,7 литра воды, палочка корицы, 3–4 веточки базилика и 6–8 листьев мяты. Воду необходимо закипятить, растворить соль и остудить до температуры около 40 градусов. В трехлитровую банку положить мяту, базилик и корицу, затем заполнить яблоками, сверху снова добавить травы и специи. В теплой воде растворить мед и залить фрукты до самого верха. Банку накрыть марлей и оставить при комнатной температуре на 4 дня, периодически проверяя развитие процесса: появление мутности и газообразования — признаки начала ферментации. После этого банку перенести в прохладное место — холодильник или подвал, где яблоки пробудут примерно 2 месяца. Готовность определяется по состоянию мякоти — она должна стать прозрачной, а кожура — слегка морщинистой. Если признаки созревания отсутствуют, оставьте яблоки еще на 1-1,5 недели.

В ведомстве отметили, что такой домашний консервированный деликатес — отличный способ обеспечить себя вкусными и полезными яблоками всю зиму, сохраняя традиции и природное богатство региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.