В Подмосковье снизилась инфляция в сентябре текущего года

Среди главных факторов снижения инфляции в Подмосковье главным образом стало сохранение высокого спроса, ослабление рубля и увеличение затрат на отдельных рынках услуг. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Цены на продукты в Московской области в сентябре росли медленнее, чем в августе, это связано с увеличением предложения отдельных видов овощей нового урожая. Сдерживающее влияние оказал и рост предложения куриного мяса отечественных птицеферм.

Замедление роста цен на непродовольственные товары связаны со снижением динамики цены моторного топлива и с влиянием решения крупных ретейлеров в преддверии нового учебного года зафиксировать или снизить цены на отдельные позиции электроники и бытовой техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.