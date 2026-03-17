В Подмосковье школьникам рассказали о работе заводов и предприятий

В школах Подмосковья 16 марта прошли занятия «Разговоры о важном» на тему «Заводы России», организованные в рамках программы Минпромторга РФ при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Перед учениками выступили руководители промышленных предприятий региона, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Занятия прошли во всех округах Московской области. В школы пригласили руководителей и специалистов промышленных предприятий, которые рассказали о работе производств и карьерных возможностях в отрасли.

В школе №5 в Солнечногорске перед учениками выступил руководитель компании «Металлика Дизайн» Александр Малышев. Он сообщил, что предприятие разрабатывает инновационную отечественную продукцию и участвовало в создании архитектурных форм для небоскреба «Лахта-центр», музея «ГЭС-2» и Центрального бульвара в «Сколково».

В Дмитровской школе №8 генеральный директор Дмитровского мебельного комбината Игорь Макаров рассказал о своем управленческом опыте и пригласил выпускников на экскурсию на производство. В лицее №1 Ступина ведущий специалист Ступинского машиностроительного производственного предприятия Алексей Емельянов познакомил школьников с историей завода и объяснил, как изготавливают втулки и винты для вертолетов и самолетов.

В центре образования «Богородский» в Богородском округе генеральный директор УК «Парк Ногинск» индустриального парка «Богородский» Олег Карцов рассказал о развитии бизнеса и создании инвестиционного климата. В школе имени Калининой в Клину предприниматель Надежда Литвинцева поделилась опытом запуска производства дверей для отелей на базе бывшей фермы и рассказала о мерах господдержки.

В школе №2 Фрязина заместитель начальника научно-производственного комплекса АО «НПП «Исток» им. Шокина» Алексей Пашков рассказал о разработках в сфере СВЧ-электроники и договорился со школьниками о проведении экскурсий на предприятие.

По итогам встреч учащиеся смогли задать вопросы представителям предприятий и узнать о перспективах инженерных профессий и развитии промышленности в регионе.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.