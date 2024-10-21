В Подмосковье с помощью спутников будут отслеживать использование сельхозземель

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключен государственный контракт совместно с ООО «ИКИЗ» в целях актуализации геоинформационной базы данных об использовании сельскохозяйственных земель и верификации выращиваемых культур на территории региона через снимки, полученные с помощью аппаратов дистанционного зондирования Земли, сообщает пресс-служба ведомства.

«Применение данных технологий позволит в оперативном режиме обновлять информацию о принадлежности земель к различным видам сельскохозяйственных угодий, а также об использовании пахотных земель для выращивания сельскохозяйственных культур. В данный момент в Подмосковье активно проводится кампания во вводу в сельскохозяйственный оборот залежных и ранее неиспользуемых земель, инструменты геомониторинга также будут задействованы в этом процессе», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Кроме этого, в Минсельхозпрод Московской области уточняют, что снимки, полученные с аппаратов дистанционного зондирования, позволят оперативно обновлять информацию об участках произрастания борщевика Сосновского на территории региона и отслеживать результаты борьбы с сорняком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.