В Подмосковье с нового года прожиточный минимум увеличится на 5,5%

В Московской области с 1 января 2025 года прожиточный минимум будет увеличен на 5,5%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«В регионе с нового года будет увеличен размер выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии, выплаты на детей-сирот и многие другие. В нашем регионе порядка 500 тыс. жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума», — пояснила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В следующем году прожиточный минимум на душу населения составит 19 302 рубля, для трудоспособного населения — 21 039 рублей, для пенсионеров — 16 600 рублей, для детей — 18 723 рубля.

Размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды соцпомощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.