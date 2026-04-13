В Подмосковье с начала года привили более 68 тыс питомцев

Более 68 тысяч домашних животных вакцинировали в Подмосковье с начала года, из них свыше 41 тысячи — в марте. Прививки проводят специалисты госветслужбы региона для профилактики опасных инфекций, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В марте ветеринары привили более 18,5 тысячи кошек и почти 23 тысячи собак. Основное внимание специалисты уделяют профилактике бешенства — особо опасного заболевания, поражающего нервную систему теплокровных животных и человека. Для иммунизации применяют отечественные препараты «Рабикан», «Рабифел» и «Рабикс», а также комплексные вакцины.

У кошек формируется иммунитет против панлейкопении, калицивироза, ринотрахеита и хламидиоза. Собак вакцинируют от чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтерита, аденовирусных инфекций и лептоспироза. Для профилактики кожных заболеваний используют препараты «Вакдерм» и «Поливак-ТМ». Прививка от бешенства вакциной «Рабикан» проводится бесплатно.

Первичную вакцинацию щенков и котят проводят в возрасте 8–12 недель с ревакцинацией через 3–4 недели, далее — ежегодно. С апреля в населенных пунктах, включая СНТ, работают мобильные пункты госветслужбы, а с мая они откроются и в парках. В них также можно чипировать животное с внесением данных в единый региональный реестр.

В Московской области действует более 80 государственных ветклиник. Адреса и график работы размещены на портале «Мой АПК», где доступна интерактивная карта выездных вакцинаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.