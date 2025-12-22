В Подмосковье с начала года освоили более 7 тысяч га залежных сельхозземель

С начала 2025 года предприятия Московской области ввели в сельскохозяйственный оборот свыше 7 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель в 26 округах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области продолжается работа по вовлечению в сельхозоборот ранее неиспользуемых земель. С начала 2025 года региональные предприятия освоили более 7 тысяч гектаров залежей, распределенных по 26 городским и муниципальным округам.

В Волоколамском округе компания «Рассвет-Авангард» ввела в оборот 851 гектар под зерновые и зернобобовые культуры. ООО «Шульгино», специализирующееся на молочном животноводстве, освоило почти 110 гектаров. В Ступино предприятия молочного направления ООО «Племзавод Барыбино» и ООО «Племзавод Повадино» вернули в оборот 358,5 и 329,7 гектара соответственно. В Можайске ООО «Агроинтех» ввело 282 гектара для выращивания рассады.

Сельхозтоваропроизводители, занимающиеся вводом залежных земель, могут получить субсидию на культуртехнические мероприятия. Компенсация покрывает до 50% затрат, включая расчистку, рыхление, пескование и первичную обработку почвы.

Программа позволяет предприятиям увеличивать посевные площади и производственные мощности, что способствует укреплению продовольственной безопасности региона. Подробная информация о мерах поддержки размещена на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.