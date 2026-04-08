В Подмосковье с начала 2026 года привили 1,8 млн животных

Государственная ветеринарная служба Московской области с начала 2026 года вакцинировала почти 1,8 млн голов сельскохозяйственных животных и птицы. Весенние профилактические мероприятия проходят во всех округах региона для предотвращения сезонного роста инфекций, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Весной иммунитет животных ослабевает после зимы, а с наступлением тепла возрастает риск распространения патогенной флоры и инфекций. В этот период ветеринарные специалисты усиливают контроль и проводят плановые противоэпизоотические мероприятия перед выводом скота на пастбища.

Одним из первых к профилактической кампании приступил Талдомский городской округ. На ветеринарной станции провели обследования в ООО «Золотой колосок». Специалисты отобрали пробы крови на бруцеллез у 527 голов крупного рогатого скота и 383 голов мелкого рогатого скота.

Также выполнены аллергические исследования на туберкулез — обследовано 767 голов крупного и 200 голов мелкого рогатого скота. Против сибирской язвы привиты 260 животных, против лептоспироза — 501 голова.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры обязательны для всех владельцев скота. Комплексные обследования и вакцинация позволяют сохранить здоровье поголовья и обеспечить качество продукции во всех округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.