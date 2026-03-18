В Подмосковье с начала 2026 года привили 1,8 млн сельхозживотных

С начала 2026 года в Московской области вакцинировали почти 1,8 млн голов сельскохозяйственных животных и птицы. Профилактические мероприятия проводят для предотвращения опасных инфекций и обеспечения безопасности продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Госветслужба региона проводит плановую профилактику заразных заболеваний во всех хозяйствах. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание уделяют наиболее опасным и экономически значимым инфекциям.

За два месяца против бешенства привили более 8,7 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота, против сибирской язвы — свыше 15,8 тыс. голов. Среди свиней более 202 тыс. животных вакцинировали от классической чумы и свыше 85,4 тыс. — от рожи. От оспы овец и коз защитили более 900 голов. В птицеводстве около 1,7 млн голов привили против болезни Ньюкасла и еще порядка 950 — против высокопатогенного гриппа птиц.

Вакцинацию проводят на регулярной основе в рамках плановых противоэпизоотических мероприятий. В зависимости от заболевания прививки делают ежегодно или несколько раз в год, начиная с раннего возраста животных. Специалисты также рекомендуют контролировать состояние поголовья, проводить регулярные исследования и приобретать животных только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Информация о ветеринарных услугах, в том числе о заключении договоров для ИП и юрлиц, размещена на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.