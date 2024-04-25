В Подмосковье с 2025 г планируется реализация 120 проектов импортозамещения

Еще порядка 120 проектов импортозамещения планируют завершить в Подмосковье. Их реализация запланирована на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.

«Ожидается, что запуск этих проектов позволит создать почти 11 тысяч новых рабочих мест для жителей региона, инвесторы вложат в их реализацию 105,5 млрд рублей инвестиций. Между тем, мы не считаем эти цифры окончательными, ведь инвестор может пересмотреть параметры проекта. Эти проекты планируют реализовать в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, легкая и пищевая промышленность и других», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Например, в Краснознаменске уже идет строительство металлообрабатывающего завода компании «ВИРМ». Он создается на участке, полученной по региональной программе поддержки «Земле за 1 рубль». Планируемый объем инвестиций в запуск предприятия составит около 116 млн рублей. Ожидается, что на новом производстве начнут выпускать продукцию в 2025 году, создав более 60 рабочих мест.

Информация о поддержке бизнеса, в том числе проектов импортозамещения, доступна на инвестиционном портале Московской области и в Telegram-канале Мининвеста Подмосковья по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.