В Подмосковье с 1 марта начнется передача данных о маркировке ветеринарных препаратов

С 1 марта для производителей и импортеров ветеринарных препаратов в Подмосковье вступает в силу обязанность передавать данные об обращении продукции через электронный документооборот в систему маркировки «Честный знак». Новые правила утверждены постановлением правительства РФ № 675 от 27 мая 2024 года. Ветеринарные клиники и розничные аптеки уже выполняют эти требования и не подпадают под новые изменения.

Переход на обязательную маркировку ветеринарных препаратов проходит поэтапно. С 1 октября 2024 года производители и импортеры должны маркировать упаковки препаратов. С 1 марта 2025 года вводится фиксация сведений о розничных продажах, а с 1 сентября 2025 года — учет операций по списанию, утилизации и возвратам.

Передача сведений о маркировке будет осуществляться через универсальный передаточный документ в системе электронного документооборота. Участникам рынка необходимо интегрироваться с системой «Честный знак», подключить ЭДО и наладить взаимодействие с контрагентами.

Для выполнения новых требований потребуется оформить усиленную квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС России, зарегистрироваться в системе «Честный знак» с указанием товарной группы и внести продукцию в каталог маркируемых товаров. После этого необходимо настроить электронный документооборот и провести тестовые операции по передаче данных.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что препараты, произведенные или ввезенные до 30 сентября 2024 года, можно реализовывать без маркировки до окончания срока годности. Новые меры направлены на повышение прозрачности оборота и борьбу с контрафактной продукцией.

