В Подмосковье реализуют 90 инвестпроектов техсуверенитета

В 2026 году в Московской области планируют реализовать 90 инвестиционных проектов в сфере технологического суверенитета с общим объемом вложений 75 млрд рублей. Это позволит создать около 5,7 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Подмосковные предприятия продолжают работу над обеспечением и укреплением технологического суверенитета в сфере промышленности. В этом году в регионе запланирована реализация 90 инвестпроектов. Общий объем инвестиций составляет 75 млрд рублей. В результате реализации этих проектов в Московской области будет создано 5,7 тысяч рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди проектов — запуск производства кормов для непродуктивных животных компанией «КППП РУСКОН». Объем инвестиций оценивается в 780 млн рублей, на предприятии создадут 80 рабочих мест.

Компания «ПК ПЕЧАГИН» завершает строительство современного производства майонеза и соусов. Инвестиции в проект превышают 600 млн рублей, планируется создать 100 рабочих мест.

Всего в Московской области на разных стадиях реализации находятся более 450 проектов технологического суверенитета с общим объемом инвестиций около 347,5 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что технологический потенциал «живет» в регионе и он важен для привлечения инвестиций.

«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев.