В Подмосковье реализуется более 1,5 тыс инвестиционных проектов

Более 1 500 инвестиционных проектов находятся на сопровождении инвестиционного блока правительства Московской области. Как сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, их сопровождение осуществляется с помощью системы АИС «Инвестор». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Сегодня инвестиционный блок правительства Московской области сопровождает реализацию более 1500 инвестпроектов на территории региона. Объем заявленных инвестиций в эти проекты составляет порядка 3 трлн рублей. Суммарно на предприятиях создадут почти 404 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья», — сказала Екатерина Зиновьева.

До конца этого года планируется реализовать более 450 проектов. Порядка 1100 инвестпроектов, реализуемых в регионе, подразумевает строительство новых предприятий.

Сопровождение инвестпроектов в Московской области осуществляется специалистами инвестиционного блока правительства региона посредством CRM-системы АИС «Инвестор», которая позволяет обеспечить высокую скорость прохождения всех этапов реализации проекта. Подмосковье предоставляет предприятиям поддержку на всех стадиях развития бизнеса: от выбора площадки до запуска производства.

Подробнее о поддержке бизнеса в Подмосковье можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/region/science.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.