В Подмосковье реализуется 860 инвестпроектов по созданию новых объектов

В Подмосковье в стадии реализации находится свыше 1 100 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций которых превышает 2 трлн рублей. Об этом на 84-м заседании Мособлдумы в рамках часа правительства рассказала зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«На сопровождении инвестиционного блока правительства Подмосковья на данный момент находится более 1 100 инвестпроектов, из которых 860 предполагают строительство новых объектов, остальные — модернизацию. Так, например, порядка 250 проектов на сопровождении — это крупные проекты, инвестиции в каждый из которых составляют более 1 млрд рублей. Суммарно объем инвестиций в эти крупные проекты оцениваются в 540 млрд рублей, их реализация позволит создать в регионе свыше 17 тыс. рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

Например, одним из крупных инвестпроектов, реализуемых в Подмосковье, является проект компании «Лидер 5» по строительству производства бутилированной питьевой воды, безалкогольных напитков и соков в Дмитровском округе.

Инвестиции компании в проект оцениваются в 5 млрд рублей. В рамках господдержки проект компании был включен в реестр региональных инвестиционных проектов, что обеспечивает предприятию ряд налоговых льгот.

Компания «Комфорт М-8» увеличит действующее производство мебели за счет строительства нового промышленного комплекса в Сергиево-Посадском округе.

Земельный участок для реализации проекта предоставлен инвестору по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Заявленный объем инвестиций в крупный проект превышает 1 млрд рублей.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.