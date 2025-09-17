В Подмосковье реализовано более 190 проектов техсуверенитета

Свыше 190 проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета, реализовано в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста .

«Сегодня в Московской области заявлено более 450 проектов техсуверенитета, из них 192 — уже реализовано. Общий объем инвестиций по реализованным проектам составляет 151 млрд рублей. На предприятиях создано 15,7 тыс. рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В подмосковном Протвино компания «ТУРБОКОМПЛЕКТ» ввела в эксплуатацию новый производственный корпус для выпуска турбокомпрессоров в рамках программы импортозамещения. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности. Объем инвестиций составил не менее 1,5 млрд рублей. После выхода на полную мощность на предприятии планируется создать 92 новых рабочих места.

Еще один проект реализован в Орехово-Зуево. Демиховский машиностроительный завод запустил производство полностью отечественных редукторов для электропоездов модели «Иволга 4.0». Общий объем инвестиций в предприятие — 1,8 млрд рублей.

По словам Екатерины Зиновьевой, суммарный объем инвестиций в реализацию всех заявленных на данный момент проектов оценивается в 347 млрд рублей. Их реализация позволит создать в регионе более 34 тысяч рабочих мест.

Проекты направлены на обеспечение технологического суверенитета, например, в таких отраслях промышленности, как машиностроение, химическая и пищевая промышленность, фармацевтика и электроника.

Инвестпортал создан в рамках регионального инвестстандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.