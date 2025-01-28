В Подмосковье реализовано 50 инвестпроектов в индустриальных парках и ОЭЗ

На территории инфраструктурных площадок Подмосковья с начала прошлого года реализовано 50 инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В 2024 году на территории особых экономических зон Московской области было реализовано 9 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 15,5 млрд рублей. На новых предприятиях было создано более 1,2 тыс. рабочих мест. На территории индустриальных парков региона с начала прошлого года было запущено 41 новое предприятие, где создали более 1 тыс. рабочих мест. Инвестиции в реализацию этих проектов составили 12,1 млрд рублей», — рассказала заместитель председатель правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в прошлом году компания «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира» на территории ОЭЗ «Кашира» реализовала проект строительства малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа. Инвестиции в проект составляют около 2,5 млрд рублей.

В индустриальном парке «Есипово» в г. о. Солнечногорск в 2024 году был запущен завод «КЕНГУРУ ПРО», на котором производится уличное спортивное оборудование. Инвестиции в строительство и запуск предприятия составили 200 млн рублей.

Всего на территории Подмосковья работают 5 особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Подобрать земельный участок или помещение на одной из этих подмосковных территорий для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Сегодня здесь представлено более 600 земельных участков и помещений в индустриальных парках и ОЭЗ области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.