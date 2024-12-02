В Подмосковье разведением осетра занимается 8 хозяйств

Осетр по праву получил призвание не только у рыбаков, но и у гурманов — нежное белое мясо без костей и особенный изысканный вкус. В Подмосковье разведением данного вида рыб занимается 8 хозяйств, из них два крестьянских (фермерских) хозяйства под Коломной, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Индивидуальный предприниматель А. В. Ямщиков за 9 месяцев вырастил 3,2 т рыбы, а ИП В. И. Кидяев — 4,5 тонны. ООО «Крокус Агро» под Истрой выращивает белугу, с января по сентябрь было выловлено около 600 кг. КФХ из Пушкина ИП Е. А. Наумов вырастил 23 тонн стерляди.

Остальные хозяйства выращивают несколько видов рыб, среди них и ООО «НЦ Селекцентр» в Дмитровском городском округе, которое за 9 месяцев произвело свыше 111 тонн карпа, осетра, форели и щуки.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области ранее сообщалось, что для предприятий, занимающихся производством товарной рыбы, предоставляется субсидия на возмещение части затрат на покупку кормов для производства рыбы в размере 20%. На данную поддержку в 2024 году заложено 27,9 млн рублей. По состоянию на ноябрь ей воспользовались 10 предприятий на общую сумму 21,9 млн рублей.

Осетр содержит белок, который на 98% усваивается организмом, витамины группы С и В, фосфор, калий и полиненасыщенные жирные кислоты. Многие виды осетра внесены в Красную книгу, этих рыб ввиду их ценности выращивают искусственно. В России водится около 12 видов семейства осетровых, среди них белуга, стерлядь, и севрюга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.