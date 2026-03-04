В Подмосковье разъяснили порядок осмотра объектов перед торгами

Комитет по конкурентной политике Московской области разъяснил порядок подачи запроса на осмотр объектов перед участием в земельно-имущественных торгах. Потенциальные участники могут оформить заявку через единый портал торгов региона и получить смотровое письмо в течение двух рабочих дней, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В ведомстве подготовили пошаговую инструкцию для потенциальных покупателей и арендаторов земельных участков и зданий. Личный осмотр объекта до подачи заявки позволяет оценить его фактическое состояние и инфраструктуру, а также принять взвешенное решение об участии в аукционе.

Чтобы согласовать просмотр, необходимо авторизоваться на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ (easuz.mosreg.ru), выбрать интересующий лот и нажать кнопку «Запрос на осмотр». Затем следует заполнить контактные данные и отправить форму через личный кабинет.

Организатор торгов в течение двух рабочих дней направляет заявителю смотровое письмо с указанием даты, времени осмотра и контактов ответственного лица. В комитете уточнили, что направить запрос нужно не позднее чем за два рабочих дня до окончания приема заявок на участие в аукционе.

На портале ЕАСУЗ также размещена полная информация о земельно-имущественных торгах в Подмосковье и аукционная документация по каждому лоту. Подробная инструкция с инфографикой опубликована на сайте портала.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.