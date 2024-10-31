В Подмосковье рассказали о том, как проект «Жилье и городская среда» меняет города

Современные технологии, снижение административных барьеров и господдержка в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» позволяют строителям увеличивать объемы жилищного строительства, а горожанам — получать комфортную и безопасную городскую среду. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

На протяжении нескольких лет Подмосковье стабильно лидирует в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и занимает 3-е место среди регионов по Индексу качества городской среды.

По итогам шести лет в Подмосковье благоустроено 277 общественных территорий, в текущем году — 30 территорий. До конца года будут завершены работы еще на 26 территориях.

31 проект — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях реализован в Московской области с 2019 года. До конца года будут реализованы еще 6 проектов.

Подмосковье ежегодно занимает I место по вводу жилья в РФ. По итогам 9 месяцев 2024 года в Подмосковье построено 9,4 млн кв. м. (план 7,1 млн кв. м), до конца года — 1,6 млн кв. м. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за шесть лет введено в эксплуатацию более 62 млн кв. м. жилья.

На 1 октября текущего года расселено порядка 75 тыс. кв. м. и более 4 тыс. человек. Всего за шесть лет почти 21 тыс. человек переехали из аварийного жилья в новые квартиры (расселено около 355 тыс. кв. м аварийного жилфонда).

В 2024 обеспечена подача ресурса на ВЗУ в п. Крюково (Чехов). До конца года запланирован ввод еще 16 объектов (Егорьевск, Люберцы, Дмитровский, Талдомский и др.) За шесть лет построили и реконструировали 58 объектов водоснабжения и водоподготовки.

Всего в 2024 году финансирование по нацпроекту «Жилье и городская среда» составляет 21 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей — средства федерального бюджета. Кассовое исполнение расходов — на 1 октября 2024 года — 42%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.