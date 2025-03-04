В Подмосковье рассказали о субсидиях для аграриев

В Московской областной думе состоялся отчет перед жителями региона сенатора Российской Федерации Александра Двойных, представляющего в Совете Федерации Московскую область от органа законодательной власти. В мероприятии приняли участие заместители министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, Людмила Лисятникова выступила с докладом о мерах поддержки фермеров региона, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«В этом году общий бюджет всех программ государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Московской области составляет около 6 миллиардов рублей. В конце февраля был открыт прием заявок на ряд направлений в сфере растениеводства, включая поддержку производства оригинальных и элитных семян, картофеля, овощей открытого грунта и зерновых культур. Запущен интерактивный календарь мер поддержки, где подробно описаны все условия и даты начала подачи заявок. Этот ресурс поможет нашим аграриям оперативно получать актуальную информацию и своевременно подавать заявки на субсидии», — отметила Людмила Лисятникова.

Прием заявок стартовал 24 февраля, господдержку окажут по ряду программ: на 105,9 миллионов рублей по программе «Поддержка производства картофеля», на 94,1 миллионов рублей по программе «Поддержка производства овощей открытого грунта», на 14,8 миллионов рублей по программе «Агротехнологические работы на площадях, занятых картофелем», на 12,9 миллионов рублей по программе «Агротехнологические работы на площадях с овощами открытого грунта» и на 49,2 миллионов рублей по программе «Возмещение производителям зерновых культур части затрат на их производство и реализацию». Ознакомиться с информацией о бюджетах, правилах приема заявлений и сроках рассмотрения можно, перейдя по ссылке.

В Минсельхозпроде Московской области отдельно подчеркнули, что Подмосковье является лидером в селекции и семеноводстве, и планирует в дальнейшем уделять этому особое внимание. Среди крупных компаний, обеспечивающих продовольственную безопасность и импортозамещение: ООО «Валмикс», ООО «Дока Генные технологии», ООО «Агрофирма Партнер», ООО агрофирма «Поиск» и ООО «Лукаморе».

Также на встрече обсудили новую пониженную льготную ставку относительно молочного производства, которое сейчас является приоритетным направлением для развития аграрного сектора. Только за последние 6 лет в Подмосковье на 20% увеличилась молочная продуктивность. Внедряются новые технологии — c 2023 по 2024 год прогенотипировано 29% маточного поголовья коров, в планах на 2025–2026 годы — увеличить до 65%. Здесь также предусмотрены меры поддержки из регионального бюджета, возмещение расходов на оказание услуг по генотипированию в размере 80% фактических затрат.

Затронули вопрос и льготных инвестиционных кредитов на строительство, реконструкцию, модернизацию свиноводческих комплексов и приобретения оборудования для них.

Особое внимание уделили платформе ЕФИС ЗСН, которая объединяет все данные о землях с/х назначения — их границах, правообладателях, кадастровой стоимости и информацию о сельхозугодьях. Система позволяет повысить прозрачность и эффективность использования земель и контролировать их состояние. Одним из критериев получения субсидий по всем направлениям для аграриев является внесение в ЕФИС ЗСН данных об участках, на которых ведется деятельность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.