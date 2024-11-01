В Подмосковье рассказали о рекультивации крупных мусорных полигонов в 2024 г

В 2024 году в Московской области по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» завершены работы по рекультивации наиболее опасных объектов накопленного вреда — крупных мусорных полигонов «Егорьевский», «Воловичи», «Сафоново». Также была ликвидирована несанкционированная свалка в границе города Шатура, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

На всех объектах проведены необходимые работы по изоляции отходов от окружающей среды, предотвращению проникновения загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды.

До конца года планируется сдать полигоны «Непейно», «Шатурский» и «Лесная» и устранить две несанкционированные свалки в границах городов Химки и Долгопрудный.

Всего в рамках нацпроекта «Экология» рекультивировано 24 полигона ТКО. До конца года планируется завершить рекультивацию еще 3 полигонов — Дмитровский (ТКО «Непейно»), Шатура (ТКО «Шатурский), Серпухов (ТКО „Лесная“).

На реализацию мероприятий национального проекта «Экология» в 2024 году запланировано 10 млрд рублей, в том числе 5 млрд рублей из федерального бюджета. Кассовое исполнение на первое октября составило 57%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.