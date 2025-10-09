В Подмосковье рассказали о промышленных парках Industrial City

В рамках пленарной сессии международного форума-выставки «InRussia» партнер ХСА, заместитель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин рассказал о сети промышленных парков Industrial City в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

По словам Артема Петрухина, в Московской области созданы все условия для развития бизнеса, в том числе для запуска производственных промышленных компаний. Так, современная промышленная инфраструктура парков Industrial City позволяет ускорить старт бизнеса и производственных процессов в разы. Также партнер ХСА отметил высокую значимость программы промышленной ипотеки как инструмента развития производства и бизнеса.

Кроме этого, Артем Петрухин выступил с инициативой внедрения ГОСТа формата промышленной недвижимости light industrial. Это поможет зафиксировать понятие здания light industrial, установит минимальные технические и эксплуатационные требования и тем самым создаст прозрачную основу для признания таких проектов на уровне государственной промышленной политики.

«Документ установит единые правила рынка, при этом снизит риски и повысит доверие банков и страховых компаний к проектам. Это создаст синергетический эффект для масштабирования индустриальной инфраструктуры в регионах и позволит ускорить ввод новых площадей, сделав формат доступным для большего числа промышленников и девелоперов из российских регионов», — подчеркнул Артем Петрухин.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.