В Подмосковье рассказали о наиболее частых вопросах от бизнеса

Цифровые тенденции в бизнесе обсудили на 6-м Евразийском деловом форуме «Интеграция». Московская область представила систему отработки обращений предпринимателей ЦУР «Бизнес». О работе механизма обратной связи с бизнесом рассказал директор департамента «Штаб по защите бизнеса» министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Виталий Еремин. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ходе своего выступления он рассказал о том, что система аккумулирует обращения предпринимателей региона, поступающих по девяти каналам связи. Затем вопросы распределяются на три категории — консультация, задача и сложные вопросы. Последние требуют комплексной проработки и передаются в штаб по защите бизнеса при Мининвесте Подмосковья.

«Штаб содействует в решении таких вопросов, как преодоление административных барьеров, получение госуслуг и мер поддержки, земельных участков и недвижимости, лицензий и разрешительной документации, подключение объектов к сетям снабжения и другим вопросам, связанных с ведением предпринимательской деятельности в Московской области. С начала года в штаб было передано порядка 190 обращений предпринимателей, из них 78% уже решены, остальные — находятся в работе», — отметил Еремин.

Кроме того, для информирования бизнеса о ходе исполнения обращения были запущены SMS-уведомления.

Направить свое обращение в систему ЦУР «Бизнес» предприниматели Московской области могут через горячую линию 0150, инвестиционный портал Подмосковья, приемную правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес, почту губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.