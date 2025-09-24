В Подмосковье расширяют поддержку фермерских и личных подсобных хозяйств

В среду замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Лисятникова приняла участие в расширенном заседании комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству, посвященном поддержке самозанятых фермеров, личных подсобных и фермерских хозяйств Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Сегодня в регионе работает более 800 крестьянских (фермерских) хозяйств. 40% из них занимаются молочным животноводством, столько же — растениеводством, 13% специализируются на мясном производстве, еще 7% развивают другие направления. В прошлом году К (Ф)Х произвели почти 41 тысячу тонн молока, около 44 тысяч тонн картофеля, почти 17 тысяч тонн овощей и более 2 тыс. тонн мяса. 50 хозяйств выпускают готовую молочную продукцию, включая сыры, а 45 развивают сельский туризм. Фермеры вносят вклад в продовольственную безопасность региона, и наша задача — сделать меры поддержки максимально доступными, чтобы каждый, кто развивает агробизнес, мог продолжать свое дело в Подмосковье», — отметила Людмила Лисятникова.

В этом году для сельхозтоваропроизводителей предусмотрено более 30 мер господдержки. Например, на грант и субсидию для развития семейных ферм выделено 119,9 млн рублей, на развитие сельского туризма — 38,3 млн, на грант «Агростартап» для начинающих фермеров — 37,3 млн, на развитие сельской кооперации — 23,9 млн рублей. Эти меры позволяют возместить до 50 — 90% прямых затрат хозяйств, помогая им развивать инфраструктуру и наращивать производственные мощности.

В рамках заседания также был представлен проект закона Московской области, направленный на модернизацию системы господдержки фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, а также на стимулирование малого агробизнеса.

Так, предлагается установить отдельный порядок предоставления грантов и субсидий для К (Ф)Х, включая хозяйства без образования юрлица, распространить меры финансовой, гарантийной, имущественной, информационной, консультационной поддержки, а также — в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на малый и средний агробизнес, создать центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и обеспечить поддержку граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, в соответствии с Федеральным законом № 112-ФЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.