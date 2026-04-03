В Подмосковье рассчитали стоимость домашнего кулича к Пасхе

Стоимость приготовления классического пасхального кулича в Подмосковье в этом году составляет около 713 рублей за шесть порций. Расчеты провели специалисты на основе средних цен в четырех розничных сетях региона в преддверии Пасхи, которая отмечается 12 апреля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В расчет включили базовый набор продуктов: килограмм пшеничной муки, 500 миллилитров молока, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сахара, шесть куриных яиц, сухие дрожжи, изюм, ванильный сахар и соль. За основу взят традиционный рецепт с сахарной глазурью. Итоговая стоимость может меняться в зависимости от выбранных ингредиентов и особенностей рецептуры.

Традиционно хозяйки украшают кулич сладкой глазурью и кондитерской посыпкой, иногда добавляют цукаты или изюм. Чтобы тесто получилось пышным и воздушным, ему необходимо дать время «подойти» в теплом месте.

К Светлому празднику готовятся и региональные торговые сети, а также предприятия общественного питания. В продаже уже появились готовые куличи — от классических вариантов до изделий с кремовыми начинками и авторскими добавками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.