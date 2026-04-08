В Подмосковье проверили более 24 тысяч проб мяса в марте

Специалисты государственной ветеринарной службы Московской области в марте провели 24 543 исследования мясной продукции на рынках и ярмарках региона. По итогам проверок из оборота изъяли 165 кг мяса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В марте контроль охватил все основные виды мясной продукции. Специалисты провели 2 770 исследований говядины, 9 238 — свинины, 3 425 — баранины и 9 110 — мяса птицы.

Для оценки качества и безопасности применялись физико-химические анализы, дозиметрический контроль и проба варки. Комплексный подход позволил оперативно выявить нарушения. В результате с реализации сняли 165 кг продукции, не соответствующей установленным требованиям.

В министерстве подчеркнули, что строгий контроль на всех этапах — от производства до прилавка — необходим для обеспечения безопасности продовольствия. Жителям региона рекомендуют приобретать мясо только в официальных торговых точках — на рынках и ярмарках, где продавцы обязаны предоставлять сопроводительные документы. График и адреса апрельских ярмарок размещены на портале «Мой АПК».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.