В Подмосковье проверили 357 проб яиц на ярмарках в январе

Ветеринарный контроль на рынках и ярмарках Подмосковья усилили в январе 2026 года из-за высокого спроса на яйца. Специалисты отобрали 357 проб и провели более 500 лабораторных исследований, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Жители региона активно покупают яйца на местных рынках и ярмарках. Чтобы гарантировать безопасность продукции, специалисты государственной ветеринарной службы регулярно проводят проверки непосредственно на торговых площадках.

В январе ветеринарные врачи отобрали 357 проб яиц. По ним выполнили свыше 500 исследований. Контроль включает органолептическую оценку — проверку внешнего вида, цвета, запаха и целостности скорлупы. Также применяется овоскопия, которая позволяет выявить внутренние дефекты, оценить состояние воздушной камеры, желтка и белка, а также обнаружить посторонние включения.

По итогам мониторинга с реализации сняли 85 яиц, не соответствующих установленным требованиям. Предпринимателям напомнили о необходимости соблюдения ветеринарно-санитарных норм. В министерстве рекомендуют жителям выбирать проверенные торговые точки, проходящие регулярный контроль. Адреса и график работы ярмарок и рынков размещены на интерактивной карте портала «МОй АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.