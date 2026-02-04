В Подмосковье провели 73 земельно-имущественных аукциона за неделю

С 26 по 30 января 2026 года в Московской области состоялось 73 аукциона по продаже и аренде земельных участков и имущества, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 135 претендентов, в среднем по два участника на каждый лот. Наиболее высокий интерес был зафиксирован на аукционе по продаже участка для ведения личного подсобного хозяйства в городском округе Воскресенск, где участвовали восемь человек.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допускается только один человек, он получает лот по минимальной стоимости.

Информация об объектах, выставленных на торги в Московской области, доступна на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Актуальные лоты и подробности о проводимых аукционах регулярно публикуются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM и на странице ККП МО в мессенджере МАХ.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется более 5 тысяч объектов недвижимого имущества. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.