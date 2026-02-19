В Подмосковье проведут вебинар по продвижению бизнеса в ВК

Центр «Мой бизнес» Московской области 20 февраля проведет бесплатный онлайн-вебинар для предпринимателей о продвижении сообществ в соцсетях и настройке рекламы. Участникам расскажут, как привлечь клиентов и снизить стоимость конверсии, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Вебинар «От сообщения до письма: 3 дороги в ВК, по которым ваш контент дойдет до клиента» пройдет 20 февраля в 12:00 в онлайн-формате. Присоединиться к нему могут предприниматели Подмосковья. Участие бесплатное.

Спикером выступит SMM-специалист Александра Нилова. Она объяснит, почему сообщество в соцсетях становится основной витриной бизнеса, как определить портрет клиента и найти целевую аудиторию. Также эксперт разберет инструменты для расширения охвата и пошаговую настройку рекламной кампании.

Отдельное внимание уделят созданию качественной посадочной страницы и контента, которые помогают снизить стоимость конверсии. Для участия необходимо зарегистрироваться до 11:00 20 февраля по ссылке. Ссылка на подключение придет на электронную почту, указанную при регистрации.

Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.