В Подмосковье проведут вебинар о развитии органического бизнеса

Вебинар «Органика и инновации: от производства до полки. Технологии качества и продвижения» пройдет 20 марта в 10:00 для производителей и поставщиков Подмосковья. Его проведет торговая сеть «АШАН», участникам расскажут о трендах рынка и современных технологиях, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участники вебинара узнают, как создавать обогащенные продукты с понятным составом и сохранять их полезные свойства до конца срока годности. Эксперты разберут современные технологии производства, в том числе применение жидкого азота, а также расскажут, как эффективно продвигать органическую продукцию в торговых сетях. Спикеры представят практические кейсы и рекомендации по работе с ритейлом.

В числе выступающих — директор по качеству «АШАН Ритейл Россия» Марина Якушева, директор департамента развития органической и «зеленой» продукции Роскачества Владимир Увайдов, эксперты ООО «Эр Ликид» Александра Матюнина и Сергей Третьяков, а также генеральный директор ООО ТД «Это Органика» Александр Беседин.

Актуальность темы подтверждают показатели региона. Подмосковье занимает первое место по количеству товаров со знаком качества Роскачества. В области 15 предприятий сертифицированы по стандарту «Органик» и полностью отказались от ГМО и пестицидов на всех этапах производства. В министерстве пригласили представителей агропромышленного комплекса принять участие в вебинаре и пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.