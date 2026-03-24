В Подмосковье проведут вебинар для бизнеса 27 марта

Вебинар «Творчество и предпринимательство» пройдет для подмосковных компаний 27 марта в 12:00. Участникам расскажут, как выстроить устойчивый бизнес на творческой основе и избежать выгорания, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Мероприятие организует центр «Мой бизнес». Спикером выступит предприниматель Светлана Ярцева — резидент туристского кластера центра «Мой бизнес» Орловской области, основатель клуба «Перезагрузка» и организатор корпоративных мероприятий и тимбилдингов. Ранее она возглавляла офис «Сбербанк Премьер».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.