В Подмосковье прошло заседание комитета по инфраструктурной поддержке инвесторов

В торгово-промышленной палате Московской области (ТПП МО) состоялось расширенное заседание комитета ТПП МО по инвестиционному развитию и технологическому предпринимательству. На мероприятии обсудили тему «Развитие инфраструктуры индустриально-складского комплекса для МСП Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Заседание прошло под председательством президента торгово-промышленной палаты Московской области Дениса Французова. В деловой атмосфере участники обсудили ключевые вопросы для экономического роста региона. Мероприятие собрало представителей правительства МО, бизнес-сообщества, а также экспертов в области инвестиций и строительства.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев в своем выступлении рассказал о преимуществах региональной программы «Земля за 1 рубль». Программа ориентирована на привлечение инвестиций в строительство новых промышленных предприятий, направленных на обеспечение технологического суверенитета страны.

Директор департамента развития АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Александр Галушкин, детально рассказал о программе промышленной ипотеки как инструмента для стимуляции реализации инновационного потенциала региона. Он отметил, что эта программа позволяет компаниям ускорить процессы модернизации и внедрения новейших технологий, обеспечивая доступ к необходимым капитальным вложениям. Это создает условия для увеличения производительности и конкурентоспособности предприятий в Подмосковье.

И.о. генерального директора АО «Корпорация развития МО» Егор Круглов представил индустриальные парки Подмосковья. Он подчеркнул, что эти площадки Московской области играют ключевую роль в структуре экономического развития региона. Развитая современная инфраструктура индустриальных парков создает благоприятные условия для успешного старта и развития предприятий самых разных отраслей.

Также в рамках заседания обсудили процессы сопровождения строительства промышленных и инфраструктурных объектов на территории Московской области, перспективы развития логистической инфраструктуры в регионе, а также меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.