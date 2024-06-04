В Подмосковье прошла конференция о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем

В рамках визита руководителей правительства китайской провинции Ляонин в Россию прошла серия B2B встреч российских компаний-экспортеров с потенциальными китайскими партнерами. Их участниками стали и семь компаний из Подмосковья: производители продуктов питания, промышленных фильтров, парфюмерии и косметики, художественных изделий и иной продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности науки Московской области.

Мероприятие проводится с целью развития торгово-экономического сотрудничества между провинцией Ляонин и Россией.

«И КНР, и его провинция Ляонин являются давними проверенными партнерами нашего региона. В январе Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало с Департаментом коммерции китайской провинции Ляонин соглашение о развитии сотрудничества в части внешнеэкономической деятельности между регионами. Подписание прошло в рамках масштабного визита делегации подмосковного Мининвеста в Китай», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Организаторами нынешней встречи стали: Народное правительство провинции Ляонин и АО «РЭЦ». Его соорганизаторами выступили Российско-китайская Генеральная торговая палата и АО «КИФА» — B2B платформа цифровой торговли между Россией и Китаем.

«Российско-китайская торговля в последние несколько лет активно развивается, товарооборот между двумя странами в 2023 году достиг рекордных 240 млрд долларов. Цифровизация поможет сделать трансграничную торговлю умной, прозрачной, удобной и доступной абсолютно любому предпринимателю из России и Китая — и именно в этом мы видим точку дальнейшего роста товарооборота между двумя странами», — отметил председатель совета директоров АО «КИФА» Сунь Тяньшу.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Самое большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье — 180. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.