В Подмосковье прошел семинар для участников проекта служения «Твой Герой»

В подмосковном лагере «Искра» (г.о. Красногорск) с 10 по 14 ноября проходит семинар для 100 ветеранов боевых действий, военнослужащих, участников Всероссийского проекта служения «Твой Герой». Обучение позволит им улучшить навыки, необходимые для работы с молодежью в качестве наставников. Организатор семинара — Роспатриотцентр Росмолодежи, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Этот проект — двусторонняя работа. Мы не только помогаем ветеранам найти новую, глубоко осмысленную миссию в мирной жизни, но и даем стране доступ к ценному ресурсу — духовному и нравственному опыту ее защитников. Здесь рождается сообщество наставников, готовых вести за собой молодое поколение», — отметила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Программа семинара — это пятидневный марафон, где теория сразу подкрепляется практикой. Особый фокус направлен на блок, посвященный развитию навыков коммуникации. Участники осваивают навыки публичных выступлений, основы формирования личного бренда, а также учатся работать со стрессом. Полученные знания помогут эффективно доносить свои идеи до аудитории.

Итогом семинара станет концепция развития проекта «Твой Герой» до 2030 года. Это позволит ветеранам боевых действий, в том числе специальной военной операции, по всей России системно участвовать в патриотическом воспитании, передавать опыт и эффективно воспитывать молодежь, учитывая традиционные духовно-нравственные ценности.

Также активная работа по направлению наставничества ведется в Московской области, поскольку оно несет двустороннюю важность. Так, у молодежи формируется зрелый, нравственный патриотизм, а для ветерана СВО наставничество становится продолжением служения Родине после возвращения с передовой.

В октябре ассоциация ветеранов СВО Московской области и Молодая Гвардия Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сейчас реализуется программа «Наставник Z». Проект предусматривает проведение встреч с ветеранами, уроков мужества и наставнических сессий, направленных на передачу знаний и опыта молодежи.

«Это соглашение открывает новые горизонты для передачи знаний и опыта молодому поколению», — подчеркнул заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, руководитель ассоциации ветеранов СВО Московской области, кавалер трех Орденов Мужества Кирилл Лосунчуков.

Кроме того, в Московской области реализуется проект «Промтуризм для участников СВО», направленный на трудоустройство ветеранов СВО на предприятия региона. При устройстве на работу ветеран СВО также получает наставника.

Подмосковье — первый регион в России, запустивший проект «Промтуризм для участников СВО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.