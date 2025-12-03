В Подмосковье прошел финал конкурса профмастерства среди женщин-предпринимателей

В Подмосковье прошел финал V межрегионального конкурса профессионального мастерства среди женщин-предпринимателей «Нежный Грант». За гранты на развитие своего бизнеса боролись 18 участниц из Москвы, Московской и Тверской областей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На финале конкурса предпринимательницы представили свои проекты, продемонстрировав их социальную значимость и вклад в развитие территорий. Формат мероприятия, успешно зарекомендовавший себя в прошлые годы, позволил участницам раскрыть потенциал своих инициатив. Жюри оценивало бизнес-проекты по ряду критериев, включая оригинальность идеи, устойчивость и перспективы развития.

По итогам конкурса были определены три победителя, получившие гранты в размере 100 000 рублей: Ольга Михеева из подмосковного Раменского за развитие бизнеса по пошиву русских народных и карнавальных костюмов, Элина Третьяк из Москвы за проект в сфере производства хлеба и хлебцев из зеленой гречки, а также Ксения Вирес из Лихославля Тверской области за проект в области производства бытовой химии.

Призы и награды в специальных номинациях получили еще несколько подмосковных финалисток. В категории «Лучший семейный бизнес» награду получила Галина Шпилева из Бронниц. В номинации «Многодетная бизнес‑мама» отмечена Анжела Домбровская из Красногорска. Победу в номинации «Лучший социальный проект» одержала Анастасия Герасимова из Ивантеевки. В категории «Лучшая реализация франшизы» приз достался Ольге Айнабековой из Ивантеевки. Победу в номинации «Лучший проект импортозамещения» получила Анна Алексанян из Красногорска. Кроме того, дополнительные призы получили Анастасия Данилова из Фрязино и Татьяна Кокорева из Мытищ.

Специальные призы и награды в пяти номинациях получили следующие предпринимательницы. В номинации «Лучший семейный бизнес» приз в размере 50 тысяч рублей от Альфа‑Банка вручен Галине Владимировне Шпилевой из Бронниц. Награда «Многодетная бизнес‑мама» с призом — сумкой от «Торжокских золотошвей» — досталась Анжеле Геннадьевне Домбровской из Красногорска. В категории «Лучший социальный проект» приз — шкатулка от «Федоскино» — получила Анастасия Павловна Герасимова из Ивантеевки. Номинация «Лучшая реализация франшизы» отмечена призом — Дедом Морозом ручной работы от коломенской мануфактуры «Душистыя радости», который вручен Ольге Андреевне Айнабековой из Ивантеевки. В номинации «Лучший проект импортозамещения» приз — ваза, расписанная золотом, от Объединения «Гжель» — получила Анна Сергеевна Алексанян из Красногорска. Кроме того, дополнительные призы были вручены: Анастасии Александровне Даниловой из Фрязина — от Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области, а Татьяне Владимировне Кокоревой из Мытищ — сертификат на участие в качестве модели в показе от Модного Дома «Grand».

Конкурс «Нежный Грант» призван способствовать развитию женского предпринимательства. Инициатор и учредитель — всероссийское сообщество «Нежный Бизнес» и НКО Союз «Содействие женскому предпринимательству». Церемонию вручения премии поддержали Правительство Московской области, Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, Торгово-промышленная палата Московской области, МОРО «Союз женщин России», Альфа-банк, издательско-коммуникационная группа «БИЗНЕС ДИАЛОГ МЕДИА».

Узнать больше о мерах поддержки предпринимателей в Московской области можно на инвестиционном портале: https://invest.mosreg.ru/. Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в регионе можно на инвесткарте: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что процесс трансформации в разных сферах жизнедеятельности играет важную роль — это позволяет достигать результатов, используя меньшие ресурсы.

«Это касается и ЖКХ, и культуры, и спорта, и образования, здравоохранения. Поэтому данный показатель — показатель трансформации процессов, которые позволяют нам быстрее, удобнее достигать результата», — сказал губернатор.