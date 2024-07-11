В Подмосковье производство мороженого выросло на 25%

В Московской области продолжает расти производство мороженого и прохладительных напитков. Представители компаний «УНИ ПАК» и «Иль Мио Мороженко» заявили, что объемы производства увеличились на 25% и 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Производство сладких газированных и энергетических напитков на площадке компании «УНИ ПАК» выросло более чем на четверть, и теперь составляет более 7,5 миллионов литров в месяц. А компания «Иль Мио Мороженко» увеличила выпуск мороженого на 25%, достигнув объема более 2,8 тысячи тонн в месяц.

Наиболее крупный объем сбыта продукции отмечается у компаний, таких как «Фонте Аква ПК», «ФКПЧФ БОБИМЭКС» (ТМ «Сенежская»), производственная компания «Аквалайф», завод «Святой источник», «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ», «Дмитровский молочный завод», «Богородский хладокомбинат», «Фронери Рус», «ЛАГУНА КОЙЛ», и «Айскро».

Московская область продолжает удерживать лидирующие позиции в производстве мороженого и напитков, составляя более 60% от общего объема производства в центральном федеральном округе и 20% от общероссийских показателей. По производству питьевой воды область также занимает значительную долю — более 62% от общего объема ЦФО и 21% от общероссийских показателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.