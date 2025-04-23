В Подмосковье производство готовых кормов для животных выросло на 11%

Московская область — первая в стране по объемам производства кормов для непродуктивных животных: собак, кошек и других домашних питомцев. В регионе в данной отрасли действует 32 предприятия, которые за 2 месяца с начала года увеличили объем выпуска на 11,1% к показателям аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что производство кормов для непродуктивных животных с начала года достигло 84,5 тыс. тонн — это более 47% от общего объема, произведенного в Центральном федеральном округе и свыше 31% — от общероссийского. Это корма для различных видов животных, пород и возрастов, предназначенные для диетического питания питомцев, также гипоаллергенные. Продукция регионального производства поставляется не только на внутренний рынок, предприятия активно отгружают товар за рубеж. Только в прошлом году на экспорт было отправлено 52,6 тыс. тонн кормов для непродуктивных животных в страны Закавказья, государства Персидского залива, Республику Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Монголию, Вьетнам, Китай, Турцию и другие.

Среди 32 региональных производителей крупнейшими являются ООО «Научно-производственный центр кормовых технологий», АО «РУСКАН», ООО «Здоровый питомец», ООО «Рубис». В этом году в Подмосковье планируется на 2% или на 9,7 тыс. тонн увеличить объем производства кормов для непродуктивных животных к уровню прошлого года, который составил 483,3 тыс. тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.