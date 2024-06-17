В Подмосковье производитель тентовых ангаров присоединился к нацпроекту

Подмосковная компания «Технология легких ограждающих конструкций» («ТехноЛОК») присоединилась к реализации национального проекта «Производительность труда». Руководство предприятия планирует увеличить выработку продукции на пилотном участке на 16%. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «ТехноЛОК» уже более 15 лет занимается проектированием и строительством тентовых быстровозводимых ангаров под складские, сельскохозяйственные, производственные и спортивно-развлекательные комплексы.

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства металлоконструкции — поддерживающей системы. Руководство компании поставило задачу сократить время протекания процесса минимум на 15%, уменьшить незавершенное производство на 15% и увеличить выработку на рабочих местах на 16%.

В ближайшее время сотрудники предприятия совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) Московской области проведут диагностику производственных процессов для дальнейших улучшений.

Напомним, уже сейчас к участию в нацпроекте привлечено свыше 270 компаний и более 220 из них уже улучшили показатели эффективности своей работы. Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.