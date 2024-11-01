В Подмосковье производитель спортоборудования выпустил более 1,7 млн продукции

С начала года компания «КЕНГУРУ ПРО», которая занимается производством уличного спортивного оборудования на территории индустриального парка «Есипово», выпустила более 1,7 млн единиц продукции. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В этом году спортивные площадки компании были отправлены в Калининград, Ковров, Череповец, Калугу, Ярославль, Рязань, Омск, Южно-Сахалинск, Нижневартовск, Краснодар, Красноярск, Иркутск, Уфа, Барнаул и другие города России.

«Завод „КЕНГУРУ ПРО“ в городском округе Солнечногорск был запущен в начале 2024 года, а уже во II квартале этого года компания вывела производство на полную мощность. Инвестиции в строительство и запуск предприятия составили 200 млн рублей. Сейчас мощности предприятия позволяют в год производить до 2,5 млн единиц продукции. В дальнейшем этот объем планируется увеличить за счет строительства второго завода, который компания планирует построить до конца следующего года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В этом году компания разработала и запустила в производство линейку уличных спортивных комплексов особой прочности с использованием анодированного алюминия, которая значительно повышает антикоррозийные свойства спортивного оборудования. А также увеличила производство спортивного оборудования для детей.

На сегодняшний день порядка 50% продукции, выпускаемой на заводе в индустриальном парке «Есипово» — это оборудование для оснащения детских спортивных площадок. В Московской области такие площадки установлены в детских, школьных и спортивных учреждениях в Звенигороде, Балашихе, Кашире, Подольске, Красногорске, Пушкине, Одинцове, Мытищах и в других городах и поселениях Подмосковья.

«В этом году мы инвестировали много наших инженерных ресурсов в разработку новой линейки детского и инклюзивного оборудования и значительно расширили свою производственную линейку. Выбор для школ и детских стадионов сейчас исключительно широк и разнообразен. При этом стоит учитывать, что оборудование для детей наиболее сложное направление. Такое оборудование должно быть максимально надежным и безопасным, разработанным с учетом детских и подростковых физических особенностей, чтобы занятия спортом на свежем воздухе не причинили ребенку вреда», — отметил генеральный директор компании «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В 2024 году, по словам главы региона, в Подмосковье в плане открыть еще 54 предприятия.