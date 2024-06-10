В Подмосковье производитель сельхозтехники инвестирует 300 млн в предприятие

В 2026 году компания закончит реконструкцию собственной производственной площадки. Цель проекта — нарастить выпуск широкой продуктовой линейки сельскохозяйственной техники.

Компания начала обновление производственных и складских площадей принадлежащего ей бывшего Голицынского автобусного завода, который более 15 лет специализируется на сборке сельскохозяйственной техники, в 2023 году.

В первую очередь проект включает модернизацию действующего производственного цеха площадью 5 тыс. кв. метров, где ранее был начат выпуск тракторов 260 л. с. классической компоновки. Сейчас здесь ведутся работы по обновлению конвейерной и покрасочной линий, а также по установке новых станков, которые завершатся уже к 2025 году.

Кроме того, будет полностью реконструирован главный корпус завода площадью 3 тыс. кв. метров и благоустроено 13 тыс. кв. метров прилегающей территории. В соответствии с современными стандартами и требованиями предприятие будет оборудовано системами пожаротушения (включая строительство насосной станции для пожаротушения) и необходимой инфраструктурой для людей с инвалидностью. Также к зданию будет пристроен перегрузочный блок.

Получить все необходимые разрешительные документы и в кратчайшие сроки начать работы по реконструкции этой части завода помог центр содействия строительству Московской области. Разрешение на строительство выдано Главгосстройнадзором в мае 2024 года. По завершении реконструкции корпуса в 2026 году здесь будут располагаться склад запасных частей для бесперебойного обеспечения клиентов, учебный центр для подготовки сервисных специалистов дилерских организаций, а также офисные помещения.

Общие инвестиции в реновацию корпусов и территории завода до 2026 года оцениваются в 300 млн рублей.

Всего на предприятии будет создано несколько десятков рабочих мест. Компания ОПТИТЭК активно сотрудничает с образовательными организациями района и планирует пополнять ряды сотрудников выпускниками Одинцовского техникума.

В планах компании дальнейшая локализация тракторов других классов мощности, а также самоходных опрыскивателей и комбайнов.

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