В Подмосковье произвели почти 700 тыс тонн молока в 2025 году

Московская область продолжает развивать животноводство, одним из приоритетных направлений которого остается молочная отрасль. По итогам 2025 года объем производства сырого молока в регионе составит около 700 тысяч тонн. Средний надой на корову в сельхозорганизациях превысит 9 тысяч килограммов, а в племенных хозяйствах — более 10 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Лидерами по валовому производству молока стали «Ступинская Нива», Племзавод «Пойма» в Луховицах, «Повадино» в Домодедово, «Агрофирма „Сосновка“» в Коломне и компания «Мясо-Молоко Ресурс» в Серебряных Прудах. Общее поголовье крупного рогатого скота в регионе составляет 170 тысяч голов, из них более 78,2 тысячи — дойное стадо. Для укрепления отрасли в Подмосковье реализуются 13 инвестиционных проектов, которые планируется завершить в 2026–2030 годах. Ввод новых мощностей позволит увеличить дойное стадо на 37,4 тысячи голов, а производство молока по итогам выхода на проектную мощность — на 427,3 тысячи тонн в год.

Самым масштабным проектом станет «Ферма будущего» агрохолдинга «Зеленая Долина» с созданием полноценной эко-системы. Реализация запланирована с 2027 по 2030 годы. Проект, в том числе предусматривает строительство 4 молочно-товарных ферм мощностью более 50 тысяч скотомест и 17,7 тысячи фуражных коров. Объем производства молока оценивается в 230 тысяч тонн в год.

В 2026 году планируется запустить несколько проектов: молочно-товарную ферму СП «Нива» в Серебряных Прудах с поголовьем 3 тысячи дойных коров и производством 32 тысяч тонн молока в год; Племзавод «Повадино» в Домодедово на 1,2 тысячи голов дойного стада и 12 тысяч тонн молока в год; МТФ «Елгозино» в Клину — на 800 дойных голов и производством 9,3 тысячи тонн.

В ведомстве дополнили, что развивать отрасль помогают и цифровые решения. Ключевые из них — метод геномной селекции, который позволяет сохранять и передавать лучшие качества животных, повышая продуктивность всего стада. «Умные» ошейники (фитнес-трекеры для поголовья) используют для контроля за состоянием здоровья и активности животных, выбора лучшего времени для воспроизводства. Такой комплексный подход создает основу для дальнейшего роста показателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.