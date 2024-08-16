В Подмосковье произвели более 1 тыс тонн товарной рыбы за три месяца

В Московской области объем производства товарной рыбы для промышленной переработки и продажи за три месяца составил 1 029 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Лидерами по производству в период с апреля по июнь стали следующие рыбхозяйства:

— ЗАО рыбхоз Клинский (г.о. Клин) — произведено 513,2 тонн товарной рыбы;

— АО Бисеровский рыбокомбинат (Богородский г.о) — 299,9 тонн;

— ЗАО «Мансуровское карьероуправление» (г.о Истра) — 78,89 тонн;

— ООО Рыбокомбинат «Малая Истра» (г.о Истра) — 50,196 тонн;

— ООО НЦ «Селекцентр» (Дмитровский г.о) — 14,9 тонн.

В ведомстве отметили, что рыбохозяйственные организации региона разводят следующие виды рыб: карп, амур, толстолобик, форель, осетр, карась, клариевый сом, щука и белуга. Карп лидирует среди производства ­– в прошлом году доля данного вида рыбы составила 74,2% от всей произведенной рыбы в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.