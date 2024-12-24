В Подмосковье произведено около 720 тыс тонн сырого молока

На территории Подмосковья в молочной отрасли заняты свыше 80 сельскохозяйственных организаций, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства. По предварительным данным, объем производства сырого молока в Подмосковье к концу года достигнет 718 тыс. тонн, из них 708 тыс. тонн коровьего, свыше 9 тыс. тонн козьего и 300 тонн овечьего. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Строятся новые предприятия, а существующие наращивают объемы производства. До 2028 года запланированы к вводу 15 молочных ферм.

Регион лидирует в Центральном Федеральном округе и занимает 3 место в масштабах страны по выпуску обработанного молока — за 10 месяцев произведено 199,9 тыс. тонн. Подмосковье занимает 1 место в России по производству сыра — за аналогичный период изготовлено более 143,7 тыс. тонн.

Ведущими региональными предприятиями в данной отрасли являются ООО «Ступинская Нива» — за год предприятие выпускает 41,8 тыс. тонн молока, племзавод «Пойма» — филиал ФНЦ «ВИК им В. Р. Вильямса» — 28,9 тыс. тонн, АО «Агрофирма «Сосновка» — 26,1 тыс. тонн, АО «Племзавод «Повадино» — 24,5 тыс. тонн и ООО «Мясо-Молоко-Ресурс» — 24,4 тыс. тонн.

Для аграриев, занимающихся производством молока, действует ряд мер поддержки. Так, в декабре молочное скотоводство включено в число приоритетных направлений льготного кредитования — теперь молочные предприятия смогут воспользоваться займами по сниженным ставкам.

Подробная информация представлена на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.