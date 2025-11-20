В Подмосковье продлили действие ряда налоговых льгот

Во время 123-го заседания Мособлдума приняла закон, продлевающий действие ряда налоговых льгот в регионе. В том числе он коснулся и социально ориентированных некоммерческих организаций, передает корреспондент РИАМО.

«До конца 2028 года продлеваем действие налоговых льгот для социально ориентированных некоммерческих организаций. Наши НКО ежедневно решают самые острые социальные вопросы, помогают семьям, детям, пожилым людям. Продлевая для них льготы, мы, по сути, инвестируем в социальное здоровье нашего региона, помогаем тем, кто помогает другим», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Отмечается, что для НКО предусматривается освобождение от имущественного и транспортного налога. Также для IT-компании до 2028 года продлевается действие льгот, и такие организации смогут участвовать в конкурсе на получение грантов. Кроме того, для них снижена ставка налога на имущество на 50%.

«Мы расширили применение мер поддержки газораспределительных организаций. Теперь они будут распространяться на объекты газораспределения и газопотребления, созданные в рамках мероприятий по социальной газификации территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Такое решение принято в рамках исполнения поручения президента по газификации, в том числе и садовых товариществ», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате „Лайт Индастриал“. Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.

