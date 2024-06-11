сегодня в 16:30

В Подмосковье при поддержке ФРП откроется завод по производсту медизделий

Подмосковная компания «Юнимед» сможет получить льготный заем в фонде развития промышленности на реализацию инвестпроекта по запуску нового производства медицинских изделий в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Данный проект компании направлен на импортозамещение. Фонд одобрил заявку инвестора на получение льготного займа по программе «Приобретение оборудования».

«Компания «Юнимед» инвестирует свыше 40 млн рублей в запуск производства шовного материала, применяемого в медицинских целях. ФРП Московской области готов поддержать этот импортозамещающий инвестпроект — компании одобрен льготный заем на сумму более 13 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2025 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что инвестиции будут направлены на закупку, монтаж и запуск оборудования по производству шовных материалов. Мощность производства составит около 750 тысяч комплектов ежегодно. На предприятии планируется создать более 30 рабочих мест.

Ознакомиться с подробной информацией о льготных займах ФРП Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в период с 2022 по 2024 годы по программе импортозамещения будут открыты 150 предприятий на территории Подмосковья.

«За 3 года мы откроем 150 предприятий по импортозамещению, в 2022 году было открыто 21 предприятие», — заявил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.