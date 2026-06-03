В Подмосковье представили умный газопровод и ИИ для кадров

Научно-технический совет прошел 3 июня в Мособлгазе в Подмосковье. Участники представили проекты «Умный газопровод», цифровые решения для подбора персонала и обучения слесарей, а также разработки в сфере диагностики котельных, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В мероприятии приняли участие подмосковные газовики, ресурсоснабжающие организации региона, целевые студенты кластера «Инноватика» и делегаты из Белоруссии. Совет проводится с 2013 года, за это время было представлено более 140 проектов, часть из которых уже внедрена в производственные процессы.

Мастер Видновской РЭС Андрей Корчков презентовал проект «Умный газопровод». Разработанный прибор позволяет за несколько секунд анализировать повреждения на стальном газопроводе и определять их характер. После практических испытаний изобретение планируют внедрить в работу предприятия.

Представители ресурсоснабжающих организаций рассказали о проектах в сфере технической диагностики оборудования котельных и тепловых сетей, а также о решениях по замене теплосчетчиков. Студенты РУДН Галина Стогова и Кирилл Петров предложили использовать ИИ для оценки компетенций сотрудников при подборе и подтверждении квалификации. Студент РГУ нефти и газа имени Губкина Евгений Пронузо представил обучающую платформу-симулятор для слесарей.

Главный инженер РУП «Белгазтехника» из Минска поделился практическим опытом проектирования и производства оборудования для систем газоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.